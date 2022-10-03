Gaziantep'te 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2’si Ağır 10 Yaralı

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 ATD 02 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 AC 240 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından her iki araç içerisindeki 10 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Can Çelik (12) ile Enes Kaya'nın (24), durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı