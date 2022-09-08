Gaziantep’te Baba Ve Oğlunun Cenazeleri Aileye Teslim Edildi

Gaziantep’te Baba Ve Oğlunun Cenazeleri Aileye Teslim Edildi

GAZİANTEP'te kendisini asan Orhan Adıgüzel ile kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü babası Halil Adıgüzel'in (56) cenazeleri, aileye teslim edildi.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kendisini asan Orhan Adıgüzel ile kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü babası Halil Adıgüzel'in (56) cenazeleri, aileye teslim edildi.

Olay, gece saatlerinde, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Orhan Adıgüzel, ardından da kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Baba oğulun cansız bedenleri, adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. (DHA)

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Gaziantep’te Baba Ve Oğlunun Cenazeleri Aileye Teslim Edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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