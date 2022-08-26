Gaziantep'te Hafriyat Kamyonu İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Hafriyat Kamyonu İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı.

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı.

Kaza, dün akşam İslahiye-Kilis yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden Ahmet Ç. yönetimindeki 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 27 AL 122 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada yaralanan Ahmet Ç. ile yanındaki Ercan Tekin, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Ç.'nin ise tedavisi sürüyor. Kamyon şoförü Osman A., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te Hafriyat Kamyonu İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Barı Basıp, Silahlı Kavgada Müşteriyi Öldüren Şüpheli, Arkadaşının Evinde Yakalandı
Barı Basıp, Silahlı Kavgada Müşteriyi Öldüren Şüpheli, Arkadaşının Evinde Yakalandı
Cesedi Bulunan Çobanın 20 Koyunu Da Silahla Vurularak Ölmüş
Cesedi Bulunan Çobanın 20 Koyunu Da Silahla Vurularak Ölmüş
Şişli'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 21 Kişi Kurtarıldı
Şişli'de 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 21 Kişi Kurtarıldı
Ataşehir'de Koltuk İmalathanesinde Yangın
Ataşehir'de Koltuk İmalathanesinde Yangın
Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Sıkışan Sürücü Cep Telefonuyla Eşini Aradı; "büşra Sakin Ol, Kaza Geçirdim"
Şarampole Yuvarlanan Otomobilde Sıkışan Sürücü Cep Telefonuyla Eşini Aradı; "büşra Sakin Ol, Kaza Geçirdim"
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Alev Alev Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Alev Alev Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi
Bursa'da 23 Katlı Binadaki Yangında, Evlerini Tahliye Etmeyerek Görüntü Çektiler
Bursa'da 23 Katlı Binadaki Yangında, Evlerini Tahliye Etmeyerek Görüntü Çektiler