Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın; 5 İşçi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın; 5 İşçi Dumandan Etkilendi

GAZİANTEP'te, halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Kentte 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbarla bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürürken soğutma çalışması başlattı. Dumandan etkilenen 5 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangın bölgesini görüntüleyen gazetecilere, fabrika çalışanları ve yöneticileri tepki gösterdi. İşçiler, bir gazeteciyi darbedip, telefonunu aldı. Basın mensubu ise karakola giderek şikayette bulundu. (DHA)

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Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın; 5 İşçi Dumandan Etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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