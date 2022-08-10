Gaziantep'te İşçi Servisleri Çarpıştı: 3'ü Ağır, 22 Yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, servis midibüsünün aynı yöne giden servis minibüsüne çarptığı kazada, 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 S 4647 plakalı servis midibüsü, önünde giden Ali Cüci yönetimindeki 27 S 3013 servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak devrildi, midibüs ise aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Servis'e ihbarıyla, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan 22 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı