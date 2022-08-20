Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 15 Ölü, 22 Yaralı (2)

VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

​Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı