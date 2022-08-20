Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 15 Ölü, 31 Yaralı (15)

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 15 Ölü, 31 Yaralı (15)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu ağır" dedi.

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu ağır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Koca paylaşımda, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz" ifadelerine yer verdi. (DHA)

ANKARA, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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