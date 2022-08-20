Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 21 Yaralı (13)

Gaziantep Nizip otoyolunda meydana gelen 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adli Tıp Kurumu'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı...

VALİ GÜL, KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Nizip otoyolunda meydana gelen 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adli Tıp Kurumu'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Davut Gül, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra jandarma ve polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını ve kazanın asıl sebebinin araştırıldığını söyledi.

BİR KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi. Kayıp olarak aranan Mehmet Özsoy'un da yakınları tarafından teşhis edilmesiyle, kazada hayatını kaybeden 15 kişinin kimlikleri tespit edilmiş oldu. (DHA)

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı