Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 21 Yaralı (4)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb'im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı