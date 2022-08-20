Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 21 Yaralı (5)

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 21 Yaralı (5)

Gaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYOR

Gaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. 16 kişinin cenazeleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilecek.

Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.

Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi.

Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. (DHA)

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Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 21 Yaralı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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