Gaziantep'te Kazaya Karışan Otobüsün İstanbul'dan Çıkış Anları Kamerada

Gaziantep'te Kazaya Karışan Otobüsün İstanbul'dan Çıkış Anları Kamerada

GAZİANTEP'te ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- GAZİANTEP'te ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Gaziantep'te Kazaya Karışan Otobüsün İstanbul'dan Çıkış Anları Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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