Gaziantep'te Orman Yangını (3)

Gaziantep'te Orman Yangını (3)

Gaziantep'te bulunan Burç Ormanları'nda çıkan yangın 2 yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri, 47 itfaiye aracı ve 91 itfaiye erinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEME

Gaziantep'te bulunan Burç Ormanları'nda çıkan yangın 2 yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri, 47 itfaiye aracı ve 91 itfaiye erinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alana giden Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, incelemelerde bulunup, ekiplerden bilgi aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının erken müdahale ile kontrol altına alındığını söyledi. Yangının önemli bir kısmının örtü yangını olduğunu ve ağaçların da zarar gördüğünü belirten Vali Gül, "Yangında yaklaşık olarak 15 hektar orman alanının yandığı bilgisi var. Yangının önemli bir kısmı örtü yangını. Ağaçlar da yanıyor. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ve uçaklarının müdahalesiyle yangının yayılması önlendi. Yangının çıkması bir manada kapasitemizi de gösterdi. Yangının çıkması çok kötü ama yangının erken müdahalesi ve yayılmasının önlenmesi ise bizim açımızdan sevindirici oldu. Gaziantep'te ormanlarımız çok az, dolayısıyla tek bir ağacımız bile bizim için çok kıymetli. Bizim bir ağacı bile feda etme lüksümüz yok" diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiyenin çalışması ise sürüyor.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)

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Gaziantep'te Orman Yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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