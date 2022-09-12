Gaziantep'te 'park' Kavgasında Diş Teknisyeni Bıçaklandı

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te "park" meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız (39), bıçaklanarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı