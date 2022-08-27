Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2'si Ağır, 4 Yaralı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2'si Ağır, 4 Yaralı

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Suriye uyruklu husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 2 grup bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçak, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2'si Ağır, 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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