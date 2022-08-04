Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı

GAZİANTEP'te, taksi durağındaki kavgada taksici Ömer Tamer (36) av tüfeğiyle öldürülürken, 2 kişi de yaralandı.

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, taksi durağındaki kavgada taksici Ömer Tamer (36) av tüfeğiyle öldürülürken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, gece Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Büfe işleten, 6 çocuk babası Ömer Tamer, satın aldığı taksi ile boş zamanlarında işe çıkmaya başladı. İddiaya göre, Tamer ile büfeye yakın taksi durağındaki kişiler aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra Tamer, bu kez arkadaşları ile durağa gelip, kavga etti. Bu sırada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ömer Tamer ile 2 kişiye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sek edildi. Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tamer, hayatını kaybetti. Tamer'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)
Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)
Yangın Evlerinin Yapıldığı Şantiyeden 1 Milyon Liralık Hırsızlığa 2 Gözaltı
Yangın Evlerinin Yapıldığı Şantiyeden 1 Milyon Liralık Hırsızlığa 2 Gözaltı
Olay Yerinde Bıraktığı Ayakkabıdan Yakalanan Cinayet Şüphelisi Adliyede
Olay Yerinde Bıraktığı Ayakkabıdan Yakalanan Cinayet Şüphelisi Adliyede
Otomobil, 'u' Dönüşü Yapan Tır'a Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, 'u' Dönüşü Yapan Tır'a Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Ölümlü Kazaya Neden Olup, Kaçan Sürücü Tutuklandı
Ölümlü Kazaya Neden Olup, Kaçan Sürücü Tutuklandı
Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı
Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı