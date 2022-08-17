Gaziantep’te, Tartıştığı Damadını Öldürdü

Gaziantep’te, Tartıştığı Damadını Öldürdü

GAZİANTEP'te, İsmail Demir, kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Halil Ağbaş'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, İsmail Demir, kızına kötü davrandığı için tartıştığı damadı Halil Ağbaş'ı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Sırasögüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi Halil Ağbaş ile tartışan Gönül Ağbaş, babasının evine gitti. Gönül Ağbaş, babası İsmail Demir'e eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Duruma öfkelenen İsmail Demir, eve gelen damadı ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından motosikletle evden ayrılan Halil Ağbaş'ı, kayınbiraderi Beyhan Demir minibüs, kayınpederi İsmail Demir ise otomobille takip etmeye başladı. Kayınbiraderi Demir'in minibüsle arkadan çarpmasıyla motosiklet tarlaya savruldu. O sırada otomobille gelen İsmail Demir, yanında bulundurduğu av tüfeği ile tarlaya savrulan damadı Halil Ağbaş'a ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil Ağbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damadını vuran İsmail Demir, kızı ve oğlu jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Gaziantep’te, Tartıştığı Damadını Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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