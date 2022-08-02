Gaziantep'te Ters Dönen Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Kurtarılamadı

Gaziantep'te Ters Dönen Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Kurtarılamadı

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü İdris Aslan (37), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü İdris Aslan (37), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İdris Aslan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, refüje çarparak ters döndü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Aslan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Gaziantep'te Ters Dönen Hafif Ticari Aracın Sürücüsü Kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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