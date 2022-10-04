Gaziantep'te Tır Devrildi; Sürücü Yaralı

Gaziantep'te Tır Devrildi; Sürücü Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Feyzullah Tokat (55) yaralandı.

Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü Feyzullah Tokat (55) yaralandı. TIR'dan yola saçılan 5 ton gıda malzemesi ise görevlilerce toplandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nurdağı yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Feyzullah Tokat yönetimindeki 54 AAT 513 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan Tokat'ı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tokat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TIR'dan yola saçılan 5 ton gıda malzemesi ise görevliler tarafından toplandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Gaziantep'te Tır Devrildi; Sürücü Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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