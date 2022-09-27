Gaziantep'te Vahşet: 3 Yaşındaki Lina Nazlı Öldürülüp, Cesedi Derin Dondurucuya Konuldu

Gaziantep'te Vahşet: 3 Yaşındaki Lina Nazlı Öldürülüp, Cesedi Derin Dondurucuya Konuldu

GAZİANTEP'te darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba'nın cesedi, bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba'nın cesedi, bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu. Yürek sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı. Televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.'nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.T. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te Vahşet: 3 Yaşındaki Lina Nazlı Öldürülüp, Cesedi Derin Dondurucuya Konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Mersin'de Lüks Araç İle Polisevine Saldırı: 2 Polis Yaralı (4)- Yeniden
Mersin'de Lüks Araç İle Polisevine Saldırı: 2 Polis Yaralı (4)- Yeniden
Diyarbakır'da Kamyon İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Diyarbakır'da Kamyon İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Ülkeye Yasa Dışı Yollarla Girdi, Kaza Yapınca Gözaltına Alındı
Ülkeye Yasa Dışı Yollarla Girdi, Kaza Yapınca Gözaltına Alındı
Eski Hükümlü, İnfaz Koruma Memurunu Öldürdü (2)
Eski Hükümlü, İnfaz Koruma Memurunu Öldürdü (2)
2 Kardeş, Araçla Çarptıkları Komşularını Bıçaklayıp Öldürdü
2 Kardeş, Araçla Çarptıkları Komşularını Bıçaklayıp Öldürdü
Derik’te 20 Kişinin Öldüğü Kazada İlk Tır 126, İkincisi 125 Kilometre Hızdaymış
Derik’te 20 Kişinin Öldüğü Kazada İlk Tır 126, İkincisi 125 Kilometre Hızdaymış
İlknur'un Katili, Hançer Şeklindeki Bıçağı Hurdacıda Bulup, Sanayide Bilemiş
İlknur'un Katili, Hançer Şeklindeki Bıçağı Hurdacıda Bulup, Sanayide Bilemiş