Gaziantep'teki depremin acı bilançosu; Fatma Şahin gerçeği açıkladı

Tüm Türkiye deprem nedeniyle ayakta. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem bir çok kentte yıkıma yol açtı.

Gaziantep'te de yüzlerce bina hasar görürken yüzlerce insan hayatını kaybetti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kent genelinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken büyükşehir belediye başka Fatma Şahin'den depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Şahin, "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusu üzerine 60 bin kişilik İslahiye ilçesinin yarısını etkileyecek kadar binanın kullanılamaz durumda olduğunu söyledi. Şahin ayrıca "1 milyon kişi evlerine giremiyor. Spor salonları, sosyal tesisler, camiler her yer açık. Doğalgaz olmadığı için ekmek üretiminde sorun yaşanıyor. Acil olarak ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TAN HABER BEKLENİYOR

Öte yandan çok sayıda televizyon kanalı Kahramanmaraş'tan net bir bilgi yayınlamıyor. Depremin merkez üssü olan kentte yakınları olan vatandaşlar, yakınlarına ulaşmakta güçlük çekiyorlar.

ALARM SEVİYESİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Tüm Türkiye, 10 üzeri kentteki deprem felaketi nedeniyle kenetlenmiş durumda. Ayrıca alarm seviyesi de en yüksek seviyede. İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda kentten deprem felaketinin yaşandığı illere sağlık çalışanları sevk ediliyor