Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı: Chp Mahalle Bürosuna Saldırıya 3 Gözaltı

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı: Chp Mahalle Bürosuna Saldırıya 3 Gözaltı

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği bürosuna geçen pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi.

Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I.'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Anka Haber Ajansı

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