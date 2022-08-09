Gebze'de, Plastik Fabrikasında Yangın

Gebze'de, Plastik Fabrikasında Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Erol POLAT- Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Balçık Mahallesi 3252. Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika, tahliye edilirken, ihbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze itfaiyesi, yangına ilk müdahalede bulunurken, Darıca, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit itfaiyelerinden de çok sayıda takviye ekip geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Gebze'de, Plastik Fabrikasında Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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