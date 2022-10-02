Gediz'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

Gediz'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, boş olan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, boş olan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Gediz'e bağlı Altınkent köyünde Murat Olgun'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın diğer binalara sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıktığı evde kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Gediz'de 2 Katlı Ahşap Ev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Şanlıurfa'daki Kavga Kamerada: 3 Yaralı
Şanlıurfa'daki Kavga Kamerada: 3 Yaralı
Gaziantep'te Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda Anne- Oğul Öldü, Gelini İle 2 Torunu Yaralandı
Gaziantep'te Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda Anne- Oğul Öldü, Gelini İle 2 Torunu Yaralandı
Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı
Bayrampaşa'da El Freni Çekilmeyen Kamyonet Taksiye Çarptı: 4 Yaralı
Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 20 Yaralı
Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 20 Yaralı
Limana Bağlı Tekne Alev Alev Yandı
Limana Bağlı Tekne Alev Alev Yandı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç Kazandık Diye Havaya Girmesinler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç Kazandık Diye Havaya Girmesinler
Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
Tekirdağ'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü