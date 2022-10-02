Gediz’de İki Depo Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Gediz’de İki Depo Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, özel bir şirkete ait yıkama yağlama istasyonu deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yakındaki mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü.

Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, özel bir şirkete ait yıkama yağlama istasyonu deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yakındaki mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında Kadir Alabaş'a ait yıkama yağlama istasyonu deposunda saat 14.30'da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yandaki mobilya mağazasına ait diğer bir depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası depolardaki yangın, olay yeri yakınında bulunan mısır tarlasına sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, her iki depoda maddi zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Gediz’de İki Depo Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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