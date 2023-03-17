Gelecek Partili Kerim Rota: “Gençlere Umut Verecek İkinci Nesil Toplum Sözleşmesine İhtiyaç Var”

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, İzmir’de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde, “İyi eğitim alamayan gençler hayata bir sıfır yenik başlıyor. Gençlere umut verecek ikinci nesil toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Bu sözleşmede kapsayıcı, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi olmalı” dedi.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, İzmir’de düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde, “İyi eğitim alamayan gençler hayata bir sıfır yenik başlıyor. Gençlere umut verecek ikinci nesil toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Bu sözleşmede kapsayıcı, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi olmalı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hem Türkiye hem de dünyadan ekonomist, siyasetçi, bilim insanı ve birçok alanda uzmanın katıldığı İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, üçüncü gününde “Yürüyüşe Davet” oturumuyla devam ediyor.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde “Son Yüzyılda Tasarruflarla İmtihanımız: İkinci Yüzyılda Ne Yapılmalı?” başlıklı bir konuşma yaptı.

“BİR ÇOCUĞUN, AİLESİNDEN DAHA FAZLA PARA KAZANMA DURUMU YÜZDE 40'LARA KADAR DÜŞTÜ”

Rota, 1981 yılı sonrasında doğan kuşağın gelir ve servete ulaşmasının artık daha da zorlaştığını belirterek, “Çok daha rekabetçi ve emeğin değerinin daha az olduğu dünyada yaşamak zorundalar. 1990 sonrası doğanlar için bu durum çok daha zor. Yoksul bir ailede doğan çocuğun yoksul olma ihtimali artık daha yüksek. 1980'lerde doğan bir çocuğun, ailesinden daha fazla para kazanma durumu yüzde 40'lara kadar düştü” dedi.

“GENÇLERE UMUT VERECEK İKİNCİ NESİL TOPLUM SÖZLEŞMESİNE İHTİYAÇ VAR”

Rota, şunları söyledi:

“Devlete güven olmayınca da yatırımları finansa edecek tasarrufların vadesi de kısalıyor. Dünyada gelir ve servet dağılımı çok ciddi şekilde bozuluyor. Soğuk savaşın sonunda kurulan hayaller farklıydı. Çalışkan ve üretken olanların ödüllendirileceği bir dünya hayali kuruldu. Yüksek enflasyon, sonunda "bitti" dediğimiz mutlak yoksulluğun geri dönmesine neden oldu. Gelir adaletsizliği eğitimin vasatlaşmasına, istihdamın azalmasına ve reel ücretlerin düşmesine neden oldu. İyi eğitim alamayan gençler hayata bir sıfır yenik başlıyor. Gençlere umut verecek ikinci nesil toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Bu sözleşmede kapsayıcı, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi olmalı.”

Anka Haber Ajansı