Gelecek Partili Şahin: "Bu Toprakların Ortak Kültürü Olan, Sevincimiz Olan Nevruz Milli Bayramımız Olsun"

Gelecek Partili Şahin: "Bu Toprakların Ortak Kültürü Olan, Sevincimiz Olan Nevruz Milli Bayramımız Olsun"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Nevruz'un milli bayram ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, "Gelin, bu teklifi birlikte kanunlaştıralım, bu toprakların ortak kültürü olan, sevincimiz olan Nevruz milli bayramımız olsun diyorum" dedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Nevruz'un milli bayram ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, "Gelin, bu teklifi birlikte kanunlaştıralım, bu toprakların ortak kültürü olan, sevincimiz olan Nevruz milli bayramımız olsun diyorum" dedi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, TBMM'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nevruz Milli Bayram Olsun" açıklamasını hatırlatarak Nevruz'un millî bayram ilan edilmesi yönündeki çağrısını yineledi. Nevruz haftasında olduklarını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Beş ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sundum, "Nevruz millî bayram olsun" dedim, burada da bunu defalarca ifade ettim. İktidar partisine çağrımdır: Gelin, bu teklifi birlikte kanunlaştıralım, bu toprakların ortak kültürü olan, sevincimiz olan Nevruz millî bayramımız olsun diyorum."

Anka Haber Ajansı

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