Gelecek Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Belirlediği Stratejiyi Açıkladı

Gelecek Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Belirlediği Stratejiyi Açıkladı

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Hasan Seymen, "Gelecek Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde bazı seçim bölgelerinde kendi logosu ve kendi adaylarıyla, bazı seçim bölgelerinde ise ortak adaylarıyla; bir diğer seçim bölgelerinde ise adayın şahsına destek açıklamak suretiyle seçim stratejisini belirlemiştir. Gelecek Partisi olarak olarak önceden açıklanan isimlerin dışında herhangi bir adayın veya başka bir partinin desteklenmesi söz konusu değildir" dedi.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Hasan Seymen, partisinin 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği stratejiye dair açıklama yaptı. Seymen, "Gelecek Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde bazı seçim bölgelerinde kendi logosu ve kendi adaylarıyla, bazı seçim bölgelerinde ise ortak adaylarıyla; bir diğer seçim bölgelerinde ise adayın şahsına destek açıklamak suretiyle seçim stratejisini belirlemiştir. Gelecek Partisi olarak olarak önceden açıklanan isimlerin dışında herhangi bir adayın veya başka bir partinin desteklenmesi söz konusu değildir" dedi.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Hasan Seymen, X sosyal medya hesabından, Gelecek Partisi'nin 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği stratejiye ilişkin açıklama yaptı:

"Gelecek Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde bazı seçim bölgelerinde kendi logosu ve kendi adaylarıyla, bazı seçim bölgelerinde ise ortak adaylarıyla; bir diğer seçim bölgelerinde ise adayın şahsına destek açıklamak suretiyle seçim stratejisini belirlemiştir. Ortak adaylar ve şahıslarına destek açıklanan adaylar daha önce genel merkezimizce belirlenip kamuoyuna açıklanmıştır. Gelecek Partisi olarak olarak önceden açıklanan isimlerin dışında herhangi bir adayın veya başka bir partinin desteklenmesi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anka Haber Ajansı

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