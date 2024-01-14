Gelecek Partisi, 72 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.

Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.

Gelecek Partisi'nden bugün 72 adayın belirlendiği açıklandı.

Buna göre Gelecek Partisi’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu. Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Gök, Yalova Belediye Başkan adayı Kürşat Emre Çandır, Bartın Belediye Başkan adayı Yasemin Dora Kurtkaya ve Hakkari Belediye Başkan adayı Kitan Tan olarak ilan edildi.

Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle:

İli İlçesi Ünvanı Adı Soyadı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeşilyurt Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Yaşar Güngör Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Hacı Bilal Aslan Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Mehtap Ensarioğlu Bartın Belediye Başkan Adayı Yasemin Dora Kurtkaya Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı Sadun Gültepe Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Sezer Yaşa Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Yahya Akbaş Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı Tevrat Korkmaz Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Adem Albayrak Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Ahmet Özcan Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı Müslüm Onur Kaz Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Kancur Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı Fehmi Laçin Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Muhammed Tosun Adana Karataş Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Gözübatık Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Semih Erkal Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yaylagül Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Murat Gökalp Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Filiz Aydoğan Cengiz Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Duygu Ulgut Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Kağan Sucu Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı İsa Türk Giresun Bulancak Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Sadık Sarı Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı Eser Yücel Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı Ali Osman Metin Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik Kars Digor Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol Özdinler Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Parlak Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı Harun Acar Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı Şabab Yücel Gedikali Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı İsmet Çavlı Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Aydın Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Kenan Püryan Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı Çetin Ergin Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı Hikmet Taşdemirel Osmaniye Kadirli Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Çuhadar Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı Metin Demirkol Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı Nizar Ökten Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Selahattin Dalgıç Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Ramazan Çakan Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı Kerem Demir Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş Van Edremit Belediye Başkan Adayı Halit Bitik

Anka Haber Ajansı