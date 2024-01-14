Gelecek Partisi, 72 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Gelecek Partisi, 72 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.

Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.

Gelecek Partisi'nden bugün 72 adayın belirlendiği açıklandı.

Buna göre Gelecek Partisi’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu. Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Gök, Yalova Belediye Başkan adayı Kürşat Emre Çandır, Bartın Belediye Başkan adayı Yasemin Dora Kurtkaya ve Hakkari Belediye Başkan adayı Kitan Tan olarak ilan edildi.

Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle:

İli

İlçesi

Ünvanı

Adı Soyadı

Samsun

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Mustafa Yeşilyurt

Samsun

İlkadım

Belediye Başkan Adayı

Yaşar Güngör

Samsun

Terme

Belediye Başkan Adayı

Hacı Bilal Aslan

Ağrı

Belediye Başkan Adayı

Murat Gök

Yalova

Belediye Başkan Adayı

Kürşat Emre Çandır

Yalova

Çiftlikköy

Belediye Başkan Adayı

Mehtap Ensarioğlu

Bartın

Belediye Başkan Adayı

Yasemin Dora Kurtkaya

Bartın

Ulus

Belediye Başkan Adayı

Sadun Gültepe

Hakkari

Belediye Başkan Adayı

Kitan Tan

İstanbul

Avcılar

Belediye Başkan Adayı

Uğur Çam

İstanbul

Bakırköy

Belediye Başkan Adayı

Cüneyt Çeliksoy

İstanbul

Bayrampaşa

Belediye Başkan Adayı

Aynur Tatlı

İstanbul

Beylikdüzü

Belediye Başkan Adayı

Nevzat Altıtok

İstanbul

Sultanbeyli

Belediye Başkan Adayı

Erol Demir

İstanbul

Sultangazi

Belediye Başkan Adayı

Ramazan Altan

Konya

Taşkent

Belediye Başkan Adayı

Emin Tezcan

Konya

Emirgazi

Belediye Başkan Adayı

Sezer Yaşa

Konya

Kadınhanı

Belediye Başkan Adayı

Yahya Akbaş

Ordu

Ünye

Belediye Başkan Adayı

Tevrat Korkmaz

Ordu

Gülyalı

Belediye Başkan Adayı

Adem Albayrak

Ordu

Çamaş

Belediye Başkan Adayı

Ahmet Özcan

Şanlıurfa

Karaköprü

Belediye Başkan Adayı

Müslüm Onur Kaz

Şanlıurfa

Haliliye

Belediye Başkan Adayı

Mehmet Emin Kancur

Şanlıurfa

Suruç

Belediye Başkan Adayı

Fehmi Laçin

Ankara

Şereflikoçhisar

Belediye Başkan Adayı

Beyhan Güler Yılmaz

Antalya

Alanya

Belediye Başkan Adayı

Mevlüt Demir

Kayseri

Melikgazi

Belediye Başkan Adayı

Muhammed Tosun

Adana

Karataş

Belediye Başkan Adayı

İsmail Hakkı Gözübatık

Bursa

İnegöl

Belediye Başkan Adayı

Sedat Yavuz

Bursa

İznik

Belediye Başkan Adayı

İsmet Ertürk

Bursa

Nilüfer

Belediye Başkan Adayı

Semih Erkal

Bursa

Yıldırım

Belediye Başkan Adayı

Ercan Sönmez

Eskişehir

Seyitgazi

Belediye Başkan Adayı

Meral Özdoğanlı

Adıyaman

Çelikhan

Belediye Başkan Adayı

Abdurrahman Yaylagül

Adıyaman

Kahta

Belediye Başkan Adayı

Murat Gökalp

Balıkesir

Altıeylül

Belediye Başkan Adayı

Filiz Aydoğan Cengiz

Balıkesir

Edremit

Belediye Başkan Adayı

Duygu Ulgut

Balıkesir

Susurluk

Belediye Başkan Adayı

Kağan Sucu

Çanakkale

Çan

Belediye Başkan Adayı

Hüseyin Yıldırım

Edirne

Keşan

Belediye Başkan Adayı

Aydoğan Ersöz

Gaziantep

Araban

Belediye Başkan Adayı

İsa Türk

Giresun

Bulancak

Belediye Başkan Adayı

Mustafa Karakaya

Hatay

Altınözü

Belediye Başkan Adayı

Sadık Sarı

Hatay

Samandağ

Belediye Başkan Adayı

Eser Yücel

Isparta

Yalvaç

Belediye Başkan Adayı

Ali Osman Metin

Kahramanmaraş

Onikişubat

Belediye Başkan Adayı

Muharrem Çevik

Kars

Digor

Belediye Başkan Adayı

Mehmet Erol Özdinler

Kars

Kağızman

Belediye Başkan Adayı

Muhammed Emin Parlak

Kastamonu

Taşköprü

Belediye Başkan Adayı

Harun Acar

Kırıkkale

Keskin

Belediye Başkan Adayı

Şabab Yücel Gedikali

Manisa

Şehzadeler

Belediye Başkan Adayı

Ramazan Duman

Mardin

Mazıdağı

Belediye Başkan Adayı

İsmet Çavlı

Mardin

Kızıltepe

Belediye Başkan Adayı

Mehmet Emin Aydın

Mersin

Anamur

Belediye Başkan Adayı

Kenan Püryan

Muş

Bulanık

Belediye Başkan Adayı

Çetin Ergin

Muş

Malazgirt

Belediye Başkan Adayı

Hikmet Taşdemirel

Osmaniye

Kadirli

Belediye Başkan Adayı

Halil İbrahim Çuhadar

Sakarya

Arifiye

Belediye Başkan Adayı

Metin Demirkol

Şırnak

Silopi

Belediye Başkan Adayı

Nizar Ökten

Şırnak

Güçlükonak

Belediye Başkan Adayı

Selahattin Dalgıç

Denizli

Çivril

Belediye Başkan Adayı

Ramazan Çakan

Tekirdağ

Muratlı

Belediye Başkan Adayı

Kerem Demir

Yozgat

Akdağmadeni

Belediye Başkan Adayı

Ömer Aydoğmuş

Van

Edremit

Belediye Başkan Adayı

Halit Bitik

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