Gelecek Partisi, 72 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.
Gelecek Partisi, biri büyükşehir belediyesi, dördü il belediyesi olmak üzere 72 belediye başkan adayını açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu.
Gelecek Partisi'nden bugün 72 adayın belirlendiği açıklandı.
Buna göre Gelecek Partisi’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu. Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Gök, Yalova Belediye Başkan adayı Kürşat Emre Çandır, Bartın Belediye Başkan adayı Yasemin Dora Kurtkaya ve Hakkari Belediye Başkan adayı Kitan Tan olarak ilan edildi.
Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle:
İli
İlçesi
Ünvanı
Adı Soyadı
Samsun
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa Yeşilyurt
Samsun
İlkadım
Belediye Başkan Adayı
Yaşar Güngör
Samsun
Terme
Belediye Başkan Adayı
Hacı Bilal Aslan
Ağrı
Belediye Başkan Adayı
Murat Gök
Yalova
Belediye Başkan Adayı
Kürşat Emre Çandır
Yalova
Çiftlikköy
Belediye Başkan Adayı
Mehtap Ensarioğlu
Bartın
Belediye Başkan Adayı
Yasemin Dora Kurtkaya
Bartın
Ulus
Belediye Başkan Adayı
Sadun Gültepe
Hakkari
Belediye Başkan Adayı
Kitan Tan
İstanbul
Avcılar
Belediye Başkan Adayı
Uğur Çam
İstanbul
Bakırköy
Belediye Başkan Adayı
Cüneyt Çeliksoy
İstanbul
Bayrampaşa
Belediye Başkan Adayı
Aynur Tatlı
İstanbul
Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı
Nevzat Altıtok
İstanbul
Sultanbeyli
Belediye Başkan Adayı
Erol Demir
İstanbul
Sultangazi
Belediye Başkan Adayı
Ramazan Altan
Konya
Taşkent
Belediye Başkan Adayı
Emin Tezcan
Konya
Emirgazi
Belediye Başkan Adayı
Sezer Yaşa
Konya
Kadınhanı
Belediye Başkan Adayı
Yahya Akbaş
Ordu
Ünye
Belediye Başkan Adayı
Tevrat Korkmaz
Ordu
Gülyalı
Belediye Başkan Adayı
Adem Albayrak
Ordu
Çamaş
Belediye Başkan Adayı
Ahmet Özcan
Şanlıurfa
Karaköprü
Belediye Başkan Adayı
Müslüm Onur Kaz
Şanlıurfa
Haliliye
Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin Kancur
Şanlıurfa
Suruç
Belediye Başkan Adayı
Fehmi Laçin
Ankara
Şereflikoçhisar
Belediye Başkan Adayı
Beyhan Güler Yılmaz
Antalya
Alanya
Belediye Başkan Adayı
Mevlüt Demir
Kayseri
Melikgazi
Belediye Başkan Adayı
Muhammed Tosun
Adana
Karataş
Belediye Başkan Adayı
İsmail Hakkı Gözübatık
Bursa
İnegöl
Belediye Başkan Adayı
Sedat Yavuz
Bursa
İznik
Belediye Başkan Adayı
İsmet Ertürk
Bursa
Nilüfer
Belediye Başkan Adayı
Semih Erkal
Bursa
Yıldırım
Belediye Başkan Adayı
Ercan Sönmez
Eskişehir
Seyitgazi
Belediye Başkan Adayı
Meral Özdoğanlı
Adıyaman
Çelikhan
Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman Yaylagül
Adıyaman
Kahta
Belediye Başkan Adayı
Murat Gökalp
Balıkesir
Altıeylül
Belediye Başkan Adayı
Filiz Aydoğan Cengiz
Balıkesir
Edremit
Belediye Başkan Adayı
Duygu Ulgut
Balıkesir
Susurluk
Belediye Başkan Adayı
Kağan Sucu
Çanakkale
Çan
Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Yıldırım
Edirne
Keşan
Belediye Başkan Adayı
Aydoğan Ersöz
Gaziantep
Araban
Belediye Başkan Adayı
İsa Türk
Giresun
Bulancak
Belediye Başkan Adayı
Mustafa Karakaya
Hatay
Altınözü
Belediye Başkan Adayı
Sadık Sarı
Hatay
Samandağ
Belediye Başkan Adayı
Eser Yücel
Isparta
Yalvaç
Belediye Başkan Adayı
Ali Osman Metin
Kahramanmaraş
Onikişubat
Belediye Başkan Adayı
Muharrem Çevik
Kars
Digor
Belediye Başkan Adayı
Mehmet Erol Özdinler
Kars
Kağızman
Belediye Başkan Adayı
Muhammed Emin Parlak
Kastamonu
Taşköprü
Belediye Başkan Adayı
Harun Acar
Kırıkkale
Keskin
Belediye Başkan Adayı
Şabab Yücel Gedikali
Manisa
Şehzadeler
Belediye Başkan Adayı
Ramazan Duman
Mardin
Mazıdağı
Belediye Başkan Adayı
İsmet Çavlı
Mardin
Kızıltepe
Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin Aydın
Mersin
Anamur
Belediye Başkan Adayı
Kenan Püryan
Muş
Bulanık
Belediye Başkan Adayı
Çetin Ergin
Muş
Malazgirt
Belediye Başkan Adayı
Hikmet Taşdemirel
Osmaniye
Kadirli
Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim Çuhadar
Sakarya
Arifiye
Belediye Başkan Adayı
Metin Demirkol
Şırnak
Silopi
Belediye Başkan Adayı
Nizar Ökten
Şırnak
Güçlükonak
Belediye Başkan Adayı
Selahattin Dalgıç
Denizli
Çivril
Belediye Başkan Adayı
Ramazan Çakan
Tekirdağ
Muratlı
Belediye Başkan Adayı
Kerem Demir
Yozgat
Akdağmadeni
Belediye Başkan Adayı
Ömer Aydoğmuş
Van
Edremit
Belediye Başkan Adayı
Halit Bitik
Anka Haber Ajansı