Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Partisinden İstifa Etti

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Partisinden İstifa Etti

Gelecek Partisi kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, istifa açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, istifa açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi kurucularından ve partinin Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti. İstifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum" dedi.

Özbudun’un yarın yapılacak AK Parti’nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi’nde, AK Parti rozeti takacağı iddia ediliyor.

Anka Haber Ajansı

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