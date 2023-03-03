Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu "Cumhurbaşkanı Adayı" Gündemiyle Toplanacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun parti Başkanlık Kurulu’nu yarın toplantıya çağırdığı bildirildi.

Gelecek Partisi’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun genel başkan yardımcılarını yarın toplantıya davet ettiği bildirildi. Açıklamada, “Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu (PBK), yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracak” denildi.

Anka Haber Ajansı