Gelecek Partisi: Depreme, Adaletsizliğe Ve Tarımsal Felakete Karşı Sessiz Kalmayacağız!

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Başkanlık Kurulu toplantısına yönelik yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul için özel bir yasa çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı ve bu çabanın "imar baronları" tarafından engellendiğini belirtti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Başkanlık Kurulu toplantısına yönelik yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul için özel bir yasa çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı ve bu çabanın "imar baronları" tarafından engellendiğini belirtti.

Gelecek Partisi, ülke gündeminin başlıklarına dair değerlendirmelerin yapıldığı Parti Başkanlık Kurulu toplantısını Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, genel merkezde düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde, İstanbul için özel bir yasa çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlatan Karcı, bu çabanın "imar baronları" tarafından engellendiğini ve bu sürecin sonunda Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. "Ne yazık ki İstanbul hâlâ büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya. Biz bunu yıllar önce söyledik, bugün de söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim, Çevre ve Afetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burçak Başbuğ Erkan’ın toplantıda kapsamlı bir sunum yaptığını belirten Karcı, deprem öncesi hazırlık süreçleri, anlık müdahale sistemleri ve afet sonrası organizasyon üzerine çok önemli verilerin paylaşıldığını söyledi.

"Sözümüz var, takipçisiyiz"

Gelecek Partisi’nin yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir muhalefet anlayışını benimsediğini vurgulayan Karcı, Genel Başkan Davutoğlu’nun TBMM’de yapacağı grup konuşmasında da bu konuya değineceğini ifade etti. “Muhalefet partisiyiz ama milletin çıkarı söz konusu olduğunda önerilerimizi sunmaktan asla geri durmuyoruz” diyen Karcı, hükümete deprem hazırlıkları konusunda vakit kaybetmeden adım atma çağrısında bulundu.

Yeni Doğan Çetesi Davası: "Basın ve siyasi partiler nerede?"

Karcı, kamuoyunda “yeni doğan çetesi” olarak bilinen dava sürecine de açıklamasında geniş yer ayırdı. Bu konunun geçmişinin Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemine dayandığını hatırlatarak, söz konusu dönemde bir ihbar üzerine sürecin başlatıldığını fakat sonrasında üzerinin örtüldüğünü söyledi.

"Ne yazık ki bugün o dava devam ediyor, fakat medya ilgisini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Siyasi partilerin ise takip eden neredeyse hiç kalmadı. Şu anda sadece Gelecek Partisi bu davayı takip ediyor" şeklinde konuşan Karcı, kaybedilen bebekler ve mağdur aileler için bu dosyanın takipçisi olacaklarını, kamuoyunu da şeffaf şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Tüktekin’in bu süreci yakından izlediğini ve başkanlık kuruluna detaylı bilgi verdiğini açıklayan Karcı, "Bu dava sadece adalet değil, vicdan meselesidir" dedi.

Zirai Don Felaketi: “Çiftçimiz desteksiz bırakılamaz"

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise geçtiğimiz haftalarda meydana gelen zirai don felaketi oldu. Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın’ın sunduğu verilere göre, afet bölgesinde %80 ila %100 arasında ürün kaybı yaşandı.

Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş’ta kayısı üretiminin neredeyse tamamen yok olduğunu ifade eden Sayın’ın raporuna atıfta bulunan Karcı, “Üreticinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu afetin zararları hafife alınmamalı, devlet acilen çözüm üretmeli” dedi.

Ankara’da yeni dönem

Açıklamanın son kısmında teşkilat yapılanmasına dair bilgi veren Karcı, Ankara İl Başkanı olarak görev yapan Dr. Alper Alkan’ın, Genel Başkan Davutoğlu’nun takdiriyle Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığını belirtti. Alkan’ın yerine ise Ceyhan Bacı'nın getirildiğini duyurdu. "Ankara’da Gelecek Partisi rüzgarı esmeye devam edecek. Sayın Ceyhan Bacı’nın bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına inancımız tam" diyen Karcı, hem yeni yönetimi hem de Alkan’ı tebrik etti.

Anka Haber Ajansı