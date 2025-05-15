Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın: Böylelerinin Aramızdan Gitmesi Bizi Sevindiriyor

(ESKİŞEHİR) - Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin AK Parti’ye katılmasına ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın, “Gittiği için samimiyetimle söylüyorum, dakikalarca genel başkanla kahkahalar atıyorduk. Hiç mutsuz değiliz. Böylelerinin aramızdan gitmesi bizi sevindiriyor” dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa etti ve AK Parti'ye katıldı. Ekici'nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ekici’nin istifasına ilişkin partisinin Eskişehir İl Binasında konuşan Gelecek Partisi Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Sayın, Türkiye’de Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ne operasyon yapıldığını söyledi.

"Genel başkanla dakikalarca kahkaha attık"

Mahir Sayın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Konya il başkanımızın bir paylaşımı var. Bizden bir vekil gittiği zaman babası partiden içeri giriyor. Diyor ki, "Hasan bu giden şahıs ne kadar karaktersiz bir adammış." Ben merak ediyorum babası ona ne demiştir dün akşam? İthamlarda mı bulundu yoksa destekledi mi? Şunu duyuyoruz: Diyor ki Konya’da yakın çevresine, "Ben çoluk çocuğumun istikbalini düşünmek zorundayım." İstikbal iktidarda o zaman. Giden arkadaşlar da iyi niyetli gitmiyorlar demek ki oraya. Eğer bir vekillikse bizde de vekildiniz, orada da vekil olacaksınız. Ama istikbalde kastınız oraya gidip hırsızlık yapmaksa, çalmaksa, iktidarı kendi lehinize, kendi menfaatinize kullanmaksa zaten biz yoksuz. Biz gittiği için bütün samimiyetimle söylüyorum, dakikalarca genel başkanla kahkahalar atıyorduk. Hiç mutsuz değiliz. Böylelerinin aramızdan gitmesi bizi sevindiriyor açıkçası.

'Türkiye’de iki partiye operasyon yapılıyor'

Şuna dikkat etmenizi istiyorum: İktidar iki partiye operasyon yapıyor. Bir, Gelecek Partisi. İki, Yeniden Refah Partisi. Bakın dün belediyelerden de geçişler oldu. Daha öncesinden de oldu. İki partiye hedef almış durumda. En başta gelecek partisi. Onun haricinde hiçbir partiyle ilgilenmiyorlar. Biz yaşadığımız süreçte de bunu görüyoruz, biliyoruz. Özel görüşmelerinden de bilgimiz var çoğu kişinin. Neler teklif ettiklerini de biliyoruz. Ama elimizde yazılı belgesi olmadığı için ispat edemiyoruz. İktidarın bu şekilde üstümüze gelmesi bizi yıldırmayacaktır. Vekilsiz dahi kalsak bu partinin vekili yokken bile yüzde 5’leri görmüş bir partiyiz. Şu anda da yüzde 3’lerdeyiz. Bu yeterli değil bizim için. Bu oranların maksimum 6-7 ay içinde çok farklı noktalara gideceğinde şüphe duymuyoruz. Yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor. Biz buradayız. Genel başkanımızın arkasındayız."

Anka Haber Ajansı