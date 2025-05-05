Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Gençlere Bu Umutsuz Düzeni Reva Görenlerden Hesap Soracağız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gençlerimizin yüzüne bakmaya utanıyorum. Onlara bu umutsuz düzeni reva görenlerden hesap soracağız. Biz gençlerin önünü açmakla değil, onlarla birlikte yürümekle yükümlüyüz. Bu ülke bizim. Sessiz kalırsak, çocuklarımıza karanlık bir Türkiye bırakırız. O yüzden biz susmayacağız. Bedeli ne olursa olsun hakikati söyleyeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gençlerimizin yüzüne bakmaya utanıyorum. Onlara bu umutsuz düzeni reva görenlerden hesap soracağız. Biz gençlerin önünü açmakla değil, onlarla birlikte yürümekle yükümlüyüz. Bu ülke bizim. Sessiz kalırsak, çocuklarımıza karanlık bir Türkiye bırakırız. O yüzden biz susmayacağız. Bedeli ne olursa olsun hakikati söyleyeceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ekol TV’de katıldığı programda "Bugün devletin çöküş sürecine tanıklık ediyoruz. Sessiz kalırsak bu çöküş hepimizi içine alır” dedi.

Davutoğlu, “Eskiden devlet dediğinizde bir gelenek, bir hiyerarşi, bir denetim mekanizması anlaşılırdı. Şimdi kimse sorumluluk taşımıyor. Çünkü bütün kararları tek kişi alıyor. Cumhurbaşkanı sadece yürütmenin başı değil; yasamanın ve yargının da gölgesi haline geldi. Devlet, şahsileşmiştir. Artık Türkiye, Erdoğan’ın şahsi alanına dönüşmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bugün Türkiye’de adalet yoktur. Çünkü yargıçlar kararlarını bağımsız iradeyle değil, siyasal korkuyla veriyor. Hakimlerin kararı saraya göre şekilleniyor. Savcılar, iddianameleri iktidarın hoşuna gidecek şekilde hazırlıyor. Bu, açık bir çürümedir. Devlet, mafyalaştı. Bürokratlar, ihalelerden komisyon alıyor, siyasiler bunu görmezden geliyor. Yargı susuyor. Bu düzenin adı ‘çöküş’tür" ifadesini kullandı.

"Erdoğan’ın dudağından çıkan kelime yatırımcıyı etkiliyor"

Davutoğlu, "Bugün Merkez Bankası’nın politika faizi değil; Erdoğan’ın dudağından çıkan kelime yatırımcıyı etkiliyor. Ekonomi, bilimle değil, talimatla yönetilemez. Bunu hala anlayamadılar" dedi.

Emeklilerin geçinemediğini, asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü dile getiren Davutoğlu, "Bu insanlar buzdolabına bakıp umutlarını yitiriyor. Tenceresi kaynamayan halk, yönetenlere artık güven duymuyor" diye konuştu.

"İttifak değil, ilke lazımdır bu ülkeye"

Davutoğlu, toplumda değişim arzusunu muhalefetin okuyamadığına dikkati çekerek, “Muhalefet, iktidar kadar statükocu hale geldi. Herkes yerini korumak istiyor. Kimse yeni bir söz söylemiyor. Bu halk değişim istiyor ama muhalefet kendi iç meseleleriyle meşgu. Biz oy pazarlığı yapmıyoruz. Biz ilkeler üzerinden siyaset yaparız. İttifak değil, ilke lazımdır bu ülkeye” dedi.

Davutoğlu, "Biz 1990’ların parlamenter sistemine dönelim demiyoruz. Biz şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir sistem kurmak istiyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı değil; Meclis, yargı ve bürokrasi de denetlenmeli. Çünkü güç yozlaştırır; denetimsiz güç ise mutlak yozlaşma getirir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, “Gençlerimizin yüzüne bakmaya utanıyorum. Onlara bu umutsuz düzeni reva görenlerden hesap soracağız. Biz gençlerin önünü açmakla değil, onlarla birlikte yürümekle yükümlüyüz. Bu ülke bizim. Sessiz kalırsak, çocuklarımıza karanlık bir Türkiye bırakırız. O yüzden biz susmayacağız. Bedeli ne olursa olsun hakikati söyleyeceğiz. Gelecek Partisi cesaretin, adaletin ve aklın sesi olmaya devam edecek" dedi.

Anka Haber Ajansı