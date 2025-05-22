Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ikby Başkanı Barzani İle Görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ikby Başkanı Barzani İle Görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyetlerle birlikte yapılan ortak görüşmeye ilişkin Gelecek Partisi X hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile Irak Başkanlık Ofisi’nde bir araya gelerek bölgesel konuları ele almıştır." denildi.

Anka Haber Ajansı

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