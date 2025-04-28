Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Şahin’den Ücretli Öğretmenliğin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ücretli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu. Şahin, bu uygulamanın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkede yaklaşık 100 bin öğretmen kadrosu açığı bulunuyor. Ancak bu açık, kadrolu atamalar yerine düşük ücretli, güvencesiz ve geçici çalışan ücretli öğretmenler ile kapatılmaya çalışıl

(ANKARA) - Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ücretli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu. Şahin, bu uygulamanın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkede yaklaşık 100 bin öğretmen kadrosu açığı bulunuyor. Ancak bu açık, kadrolu atamalar yerine düşük ücretli, güvencesiz ve geçici çalışan ücretli öğretmenler ile kapatılmaya çalışılıyor" dedi.

İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ücretli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Şahin, yeterli öğretmen ataması yapılmadığı için yüz binlerce mezun öğretmenin mesleğe başlayamadığını ve ücretli öğretmenlik sisteminin bir çözüm değil, sorun kaynağı haline geldiğini ifade etti. Şahin, "Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkede yaklaşık 100 bin öğretmen kadrosu açığı bulunuyor. Ancak bu açık, kadrolu atamalar yerine düşük ücretli, güvencesiz ve geçici çalışan ücretli öğretmenler ile kapatılmaya çalışılıyor" dedi. Şahin, bu uygulamanın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

"Öğretmenlerimiz Asgari ücretin altında maaş, sınırlı sosyal haklarla çalışıyor"

Vekil Şahin, "Ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğu ekonomik zorunluluklarla bu görevlere başvuruyor. Ancak bu öğretmenler, asgari ücretin dahi altında gelir elde ediyor, sosyal güvenlik haklarından sınırlı ölçüde yararlanıyor ve yılın yalnızca belirli dönemlerinde çalışabiliyor" diyerek bu durumun insan onuruna aykırı olduğunu vurguladı.

"Eğitimde süreklilik ve kalite zarar görüyor"

Şahin, eğitim hizmetinin sürekliliği ve niteliği için kadrolu öğretmen istihdamının şart olduğunu belirterek, kanun teklifinde öğretmen ihtiyacının sadece kadrolu atamalar yoluyla karşılanmasını önerdi. Şahin, "Süreklilik arz etmeyen ve geçici niteliğe sahip bu istihdam biçimi, eğitimde kaliteyi de olumsuz etkiliyor" dedi.

Anka Haber Ajansı