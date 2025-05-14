Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici Partisinden İstifa Etti

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici Partisinden İstifa Etti

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Konya Milletvekili Hasan Ekici sosyal medya hesabından, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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