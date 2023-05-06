Gelecek Partisi Manisa Teşkilatı Selçuk Özdağ’a Destek İçin Muğla’ya Geldi

ESMA TURAN

Gelecek Partisi Manisa il ve ilçe örgütleri, CHP listelerinden Muğla 4. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a destek için Muğla’ya geldi. İl Başkanı Nurten Onultmak, "Değerli vekilimiz Selçuk Özdağ, Muğla için büyük bir şans. Manisa'da olmamasına şahsımız adına çok üzgünüz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, Gelecek Partisi Manisa il ve ilçe örgütü temsilcileri Millet İttifakı kapsamında CHP listelerinden Muğla 4. Sıradan aday gösterilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’a destek için Muğla’ya geldi. Özdağ ve Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı Nurten Onultmak partililer ile Menteşe'de bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

"MANİSA, ACILARIMA ANNELİK YAPAN ŞEHİR"

Selçuk Özdağ şunları söyledi:

"Manisa, benim acılarıma annelik yapan şehir. Ben 3 dönem oradan milletvekilliği yaptım. Yine oradan milletvekili adayı olmak istedim ama daha sonra liderlerimin bu şekildeki tasarrufları sonucunda Muğla'ya geldim. Ben Muğla'ya yabancı değilim. 1996 yılının Eylül ayında geldim. Burada üniversitede öğretim görevliliği yaptım. Muğla marka şehir, 4 mevsimi aynı anda yaşıyor. Şehrin problemlerini biliyoruz. Bütün problemlerini ve çözüm önerilerini de biliyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı, sayın Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı yardımcısı.

"MUĞLA’DA MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAK İÇİN 3 PARTİ YARIŞIYOR"

Biz parlamento da çoğunluğu sağlamak istiyoruz. Burada Milletvekili çıkarmak için 3 parti yarışıyor. Başka hiçbir partinin şansı yok. Burada yüzde 14,7 oy almayan parti, milletvekili çıkaramıyor. O nedenle burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 milletvekili var anketlerde. Diğer iki parti 1 milletvekili var. İYİ Parti ve AKP gözüküyor. Daha büyük bir sürpriz de olabilir. Buna hazırlıklıyız onun içinde çalışıyoruz. Buradan, Demokrat, Gelecek, Saadet ve DEVA Partililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizler Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden milletvekili adayları gösterdik. Gelecek Partisi'nden 19, DEVA Partisi'nden 23, Saadet Partisi'nden 22 ve Demokrat Parti'den de 10'a yakın arkadaşımız milletvekili adayı. 40 yakın milletvekilimiz olacak. O nedenle burada farkındalığımızı göstermemiz lazım. Bizim Muğla'da 70-80 bin arası oyumuz var. Anketlere göre konuşuyorum, 40 bin civarı Demokrat Parti'nin, yüzde 4 civarı Gelecek ve DEVA Partisi'nin var. Saadet Partisi'nin de 7 bin civarında oyu var. Bu oyları topladığımız zaman 70-80 bin yapıyor. 1 milletvekili çıkarıyor, neden 6 olmasın? Burayı 6 yapmak için gayret sarf edelim.

"BU SEÇİM, TÜRKİYE'NİN SEÇİMİDİR"

Bu seçim bir kişi seçimi, parti seçimi değildir. Bu seçim, bir noktada milletvekili adaylarının seçimi de değildir. Bu seçim, Türkiye'nin seçimidir. Bir sistem oylayacağız. Bu sistem ya demokrasi ile devam edeceğiz, kör, topal olan demokrasiyi ya mükemmel hale getireceğiz ya da otoriterleşmemiş, bir noktada artık totoliterleşmeye doğru evrilmesine vesile olacağız. Muğla'da 800 bine yakın seçmen var. İnanıyorum burası Türkiye'de rekor kıracak. Yüzde 90'ın üzerinde sandığa gidecek gibi gözüküyor. Bir; sandığa şimdiye kadar gitmeyenler, partileri ve siyasileri protesto edenler var, lütfen partileri protesto etmeyin, sandığa gidin. İki; sandığa gitmekte kararsız olanlar var. Kararınızı verin, işte miting buradaydı. 5 çıkaracağız, gelin 5'i 6 yapalım. Burada 6-1 olsun rekor kıralım."

"SELÇUK ÖZDAĞ, SADECE MUĞLA'NIN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MİLLETVEKİLİDİR"

Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı Nurten Onultmak ise Özdağ’ın Muğla için bir şans olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Değerli vekilimiz Selçuk Özdağ, Muğla için büyük bir şans. Muğla'nın temel sorunlarını biliyoruz. 400 bin yatağımız var bildiğim kadarıyla. 4 ay işleyen turizmimiz var. İnşallah biz bu turizmi 8 ay ve üstüne çekmek için güzel çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda madenlerin hunharca işlenmesi, doğa katliamıyla ilgili de temel sorunların olduğunu biliyorum. Takip ediyorum. Dün Genel başkanımız da kıyıların açılması ile ilgili çok önemli bir şey söyledi. Çevre il müdürlüklerine verilmesi, birilerine peşkeş çekilmesinin yolunun açılması demek. Buna da şiddetle karşıyız.

"BİZ MANİSA'DA OLMAMASINA ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sayın Selçuk Özdağ, Manisa'da 3 dönem milletvekilliği yapmış, çok kıymetli bir insan biz Manisa'da olmamasına şahsımız adına çok üzgünüz çünkü gitmediği köy, dokunmadığı yürek oturmadığı köy kahvesi kalmamıştır. 3 dönem vekillik yapmasına rağmen hala sevgi ile karşılanan bir dava adamıdır. Muğla için çok büyük bir şans. Muğla'da inşallah 5 vekili, onun vesilesi ile göreceğiz. Selçuk Özdağ, sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin milletvekilidir. Muğla halkının onun kıymetini bilmesini istiyoruz. Selçuk vekilimizin 28 gün sonra mazbatasını almaya inşallah biz de buraya geleceğiz."

Anka Haber Ajansı