Gelecek Partisi Şanlıurfa’da Adayını Çekti…

Gelecek Partisi, 31 Mart Yerel Seçimlerine 10 gün kala Şanlıurfa'da AKP’nin adayı ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü destekleme kararı aldı. Gelecek Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferit Çevik, AKP’li Beyazgül lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Cumhur İttifakına katıldı. Gelecek Partisi İl Başkanı Hidayet Baysal sosyal medya hesabında Şanlıurfa'da AKP’yi destekleyeceklerini duyurdu.

AKP’YE DESTEK VERECEK

Gelecek Partisi İl Başkanı Hidayet Baysal yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.

AKP’nin adayı Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "AK Partimize ve AK Kadrolara destek çığ gibi büyüyor. Bu akşam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ tarafından parti rozetleri takdim edilen hemşehrilerimizle daha da güçlendik. Ayrıca Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı