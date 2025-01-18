Genç Parti Genel Başkanı Şahindur: “Chp'li Belediyelere Yönelik Operasyonun Hedefinde Ekrem İmamoğlu Var"

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından CHP’li belediyelere yönelik operasyonların hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu belirterek, “CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel ne bekliyor? Asıl hedefe yani İmamoğlu’na ulaşılmasını mı bekliyor” dedi.

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından CHP’li belediyelere yönelik operasyonların hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu belirterek, “CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel ne bekliyor? Asıl hedefe yani İmamoğlu’na ulaşılmasını mı bekliyor” dedi.

Genç Parti lideri Şahindur, katıldığı bir televizyon programında CHP’li belediyelere yönelik operasyonların hedefinde Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu belirterek, iktidarın operasyonlarının durmayacağını öne sürdü. Şahindur, “CHP yönetimi artık topa girmeli. Bunu CHP yönetimi yapmıyorsa Ekrem İmamoğlu çizgiyi çekmeli ve inisiyatif almalı. Gelen dalgaya başta türlü kafa tutma şansları yok” ifadelerini kullandı.

“Mevcut iktidarı devirmenin formüllü bence hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın adaylaştırılmasıdır”

CHP’nin adayını açıklaması gerektiğini dile getiren Şahindur, “Bu girdaptan çıkılamaz başka türlü. Seçim sonuçlarının garanti altına alınabilmesi için iktidarın formülü ne olursa olsun, Ekrem İmamoğlu’nun ya da Mansur Yavaş’ın, bence her ikisinin adaylığının açıklanması lazım. Mevcut iktidarı devirmenin formüllü bence hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın adaylaştırılmasıdır. Tek aday yine doğru bir seçenek olmayacak, muhalefet iki adayla seçime girer, ilk turu önde tamamlayan ikinci turda geniş bir halk ittifakıyla ipi göğüsler, geçerli formül budur” ifadelerini kullandı.

Son yerel seçimlerde CHP’ye destek vermek için Genç Parti olarak Türkiye ittifakına katıldıklarını ve hiçbir beklentileri olmadan desteklerini sunduklarını belirten Şahindur, “Ancak bu tür ittifak kanallarıyla gelen oyları ne yazık ki Özgür Özel kendi oyu sandı. Bugün yaşananlar ise Özel’in başlattığı normalleşme sürecinin çıktısıdır ve artık asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğunu anlamak zor değil. CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel, ne bekliyor. Asıl hedefe, yani İmamoğlu’na ulaşılmasını mı bekliyor” diye sordu.

Genç Parti Lideri Şahindur, şöyle devam etti:

“Esenyurt’a ya da Beşiktaş’a başka bir siyasi partinin lideri gitti mi? CHP sıralarından Meclis’e giren 39 milletvekili buralarda boy gösterdiler mi? Kimse gitmedi, bunun nedeni nedir? Bunun nedeni Özgür Özel’in ‘ben bilirim’ tavrıdır, bu tavır yıkıcıdır. Beşiktaş’ta 3 bin kişi, Esenyurt’ta 5 bin kişi; Ekrem İmamoğlu’nun koltuktan indirilmesine karşı gösterilecek refleks bu mu? Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bugün bu hukuksuzluk dalgasına karşı birleşmezlerse yarın çocuklarımız için her şey çoktan geçmiş olacak. Bu kafayla gidilirse ne o makamlarda kalabilirler, ne de seçim kazanabilirler. Ama olan bu halka olur.”

CHP’nin ‘kırmızı kart’ eylemini de eleştiren Burçin Şahindur, “Daha önce de katıldığım yayınlarda söyledim, bugün de tekrar ediyorum. Ne yapacak Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu’na operasyon düzenlendiğinde de Saray’ın ziline mi basıp kaçacak? Böyle protesto mu olur, çocuk çocuk işler” değerlendirmesini yaptı.

Anka Haber Ajansı