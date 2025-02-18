Genel Sağlık İş Sendikası'ndan Akp'li Sarıçam Hakkında Suç Duyurusu

Genel Sağlık-İş Sendikası, AK Partili Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım" ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Sendikası, AK Partili Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım" ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

AK Partili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın, "Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa ‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım" açıklamasına tepkiler sürüyor. Genel Sağlık-İş Sendikası, AK Partili Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın bu ifadeleri özellikle sağlık çalışanlarına yönelik tehdit ve şiddet çağrısı içermekte olup, doğrudan kamu düzenini bozacak, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek ve sağlık çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atabilecek niteliktedir. Şüphelinin bu ayrıştırıcı ve hakaret içeren yazısına karşılık Genel Sağlık-İş olarak belirtmek isteriz ki; sağlık çalışanları zor şartlarla görevini yerine getirmektedir. Saldırılar, cinayetler, kötü ekonomik koşulların ayyuka çıktığı günümüzde mecliste milletvekilliği yapan, şüpheli şahsın kötü niyetli, ayrıştırıcı ve kin ve düşmanca bir dille söylenmiş ifadeler kabul edilebilir değildir.

Sağlık emekçileri, toplumun değer yargılarına önem veren, hayat kurtarmaya ve iyileştirmeye çalışan etik bir anlayışla ve dikkatle hareket edilmesi gereken bir meslek mensuplarıdır. Toplumu ayrıştıran ve bölen bir yaklaşım sergileyen, insanların "sağlık hizmeti almakta yaşadığı zorlukları" kullanarak bütün yükü sağlık emekçilerine yükleme yolunu seçen bu şahsın açıkça saldırgan ve ayrıştıran, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen sözleri ile suç işlediği sabittir. Bu nedenle Genel Sağlık-İş olarak AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek şekilde ifadeler kullanmış olması sebebiyle TCK ilgili hükümleri kapsamında hakkında kamu davası açılması talebi ile savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

Anka Haber Ajansı