(geniş Haber) 3 Kişiyi Öldürüp 2'si Polis 4 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Adliyeye Sevk Edildi

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan zanlı Güven Güler, gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay günü babasından da zorla para aldığı ortaya çıktı

CİNAYETLER ÜZERİNDEKİ SIR PERDESİ ARALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu 19 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olaylar dizisinin üzerindeki sır perdesi kalktı. Güven Güler'in saat 00.30'da birlikte uyuşturucu aldığı arkadaşı Ergül Maden'in yanına gittiği öğrenildi. Evde otururken aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları öğrenilen ikilinin arasında yaşanan kavganın ardından Güven Güler, Ergül Maden'i tabancayla başından vurarak öldürdü.

"BENİMLE MİSİN" DEYİNCE ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUP KABUL ETTİM"

Güven Güler'in daha sonra dışarı çıktığı ve arkadaşı olan 17 yaşındaki A.Ü.'yü telefonla aradığı ve buluştuğu öğrenildi. Şüpheli Güven Güler, A.Ü.'ye "Ben bir şeyler yaptım. Benimle misin yoksa değil misin?" diye sorduğu "Seninleyim" cevabını alınca ikilinin birlikte hareket etmeye başladığı öğrenildi.

ARKADAŞININ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Bu konuşmanın ardından arkadaşları olan Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T.'nin yanına giden iki şüphelinin bir süre sonra bir otomobile binerek hareket ettikleri belirlendi. Küçükçekmece'de bulunan Ayhan adlı arkadaşlarının yanına giden 5 kişiden Nevzat, Uğut ve Ferdi'nin araçta kaldığı Güven Güler ve A.Ü.'ün yukarı çıktığı belirtildi. A.Ü.'nün ifadesine göre Güven Güler, Ayhan'ın babası 70 yaşındaki Celal Meşegül'ü "Oğlumu ne yapacaksınız" diye cevap verince başından tabancayla vurarak öldürdü. İkili aşağı inerek kendilerini bekleyen ve cinayetlerden haberi olmadığı öğrenilen diğer arkadaşları ile birlikte olay yerinden ayrıldı.

SIĞINMAK İÇİN GİTTİĞİ EVDE KURŞUN YAĞDIRDI

Araçtan amcasının evine yakın bir yerde inen şüphelilerin yürüyerek sığınmak amacıyla eve gittikleri belirlendi. Kapıyı açan yenge Güllü Güler'in onu içeri almaması üzerine tartışma yaşandığı bu sırada üst katta oturan kuzenlerin de aşağı indiği belirlendi. Şüpheli A.Ü.'nün ifadesine göre Güven Güler A.Ü.'ye "Sen aşağı in beni bekle" dedikten kısa bir süre bina silah sesleriyle çınladı. Yengesini öldüren ve kuzenlerini ağır yaralayan şüpheli binadan hızla aşağı inerek arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı.

BABASINI TEHDİT EDİP PARA ALMIŞ

Polis soruşturmasında şüphelilerin bu olayın ardından Güven Güler'in Yenibosna'da bulunan babasının tekstil atölyesine gitti. Burada baba Mehmet Güven'i de tehdit ederek zorla para alan şüpheliler bir minibüse binerek Fatih bölgesine geldi.

ARDINDAN POLİSLERİ VURDU

Bir marketten alışveriş yapmakta olan bölgede görevli polis memurları şüphelilere kimlik sormak istedi. Bir anda silahını çeken şüpheli iki polisi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ "POLİSLERİ VURUNCA KOŞARAK ONDAN KAÇTIM"

Çocuk şube müdürlüğünde ifade veren şüphelilerden A.Ü. "Uyuşturucunun etkisinde olan arkadaşının kendisini de öldürmesinden korkarak onunla birlikte kalmak zorunda kaldım. Ben de uyuşturucu kullandığım için kaçmayı düşündüm ama koşacak halim olmadığı için öldürülmekten korkup kaçamadım. Son olarak polisleri vurduğunda o koşarken ben başka bir sokağa saparak ondan kurtuldum." dedi.

ŞÜPHELİ "YAKALAMASAYDINIZ BİR KAÇ KİŞİ DAHA ÖLDÜRECEKTİM"

Polisin takibi sonucu bir viyadük altında yakalanan Güven Güler'in yakalandığında polislere direnmediği ve "Yere yat" komutuna uyarak teslim olduğu belirtildi. Şüphelinin ilk sözlerinin ise "Yakamasaydınız bir kaç kişi daha vuracaktım" olduğu öğrenildi.

ENSESİNDEKİ DÖVMEDEN TEŞHİS EDİLDİ

Öte yandan şüphelinin ensesinde Güven yazısı ve taç resmi nedeniyle yakalanınca teşhis edildiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Güven Güler, Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T., 17 yaşındaki A.Ü. ile Onur S. adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı