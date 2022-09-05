(geniş Haber) Beyoğlu'nda Tarihi Binada Yangın

(geniş Haber) Beyoğlu'nda Tarihi Binada Yangın

BEYOĞLU'nda, 6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ömer ÇETİANSLAN- Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda, 6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 6 katlı tarihi iş hanının çatısında, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, merdivenle çatı katındaki alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı katın bir dernek tarafından kullanıldığı öğrenildi.

"TARİHİ BİR BİNA"

Yangının çıktığı binada esnaflık yapan Ümit Demir, "Binanın altında iş yerimiz var. Dumanlar gördük. Daha sonra alevler yükselmeye başladı. Hemen elektrik şalterlerini indirdik. İtfaiye de kısa sürede geldi. Müdahale ettiler, yangın söndü. Tarihi bir bina. Bildiğim kadarıyla eski Rum binası. Yaralı ya da ölü yok" dedi. (DHA)

FOTOĞRAF

(geniş Haber) Beyoğlu'nda Tarihi Binada Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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