(geniş Haber) Esenyurt'ta Oto Galericiler Sitesinde Silahlı Kavga; 1 Ölü

(geniş Haber) Esenyurt'ta Oto Galericiler Sitesinde Silahlı Kavga; 1 Ölü

ESENYURT'ta galericiler sitesindeki silahlı kavgada öldürülen Serdar Akdoğan'ın, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. (39) tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta galericiler sitesindeki silahlı kavgada öldürülen Serdar Akdoğan'ın, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. (39) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili M.S.K. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ve bir bıçak ele geçirildi.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki galericiler sitesine, dün saat 17.45 sıralarında gelen Serdar Akdoğan, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. ile görüşmek istedi. Akdoğan iş yerinde bulunan eşyaları dağıtmaya başlayınca, galeride bulunanlarla arasında kavga çıktı. Bu sırada galeride bulunan şüpheliler Serdar Akdoğan'a iki kez ateş etti. Silah seslerini duyan esnafın ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Serdar Akdoğan ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavi altına alınan Serdar Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mustafa Serdar K., Semih K. (21), Güvenç Ç. (19) ve Ejder K. (45) isimli şüpheliler "Silahla yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

(geniş Haber) Esenyurt'ta Oto Galericiler Sitesinde Silahlı Kavga; 1 Ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Zifte Yapışan Köpek İle 3 Yavrusu Kurtarıldı, 3'ü İse Öldü
Zifte Yapışan Köpek İle 3 Yavrusu Kurtarıldı, 3'ü İse Öldü
Minibüsteki Yangın, Sazlığa Sıçradı
Minibüsteki Yangın, Sazlığa Sıçradı
Kar Kuyusuna Düşüp Yaralandı, Ekipler Saatler Sonra Kurtardı
Kar Kuyusuna Düşüp Yaralandı, Ekipler Saatler Sonra Kurtardı
Yunanistan'daki Orman Yangını, Türkiye Sınırından Görülmeye Başlandı
Yunanistan'daki Orman Yangını, Türkiye Sınırından Görülmeye Başlandı
Esenyurt'taki Yangında 4 Katlı Binayı Dumanlar Sardı
Esenyurt'taki Yangında 4 Katlı Binayı Dumanlar Sardı
Kazada Savrulan Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Kazada Savrulan Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Gösteri Merkezinde Yunus Ölümüne Tepki
Gösteri Merkezinde Yunus Ölümüne Tepki