(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü

(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü

SANCAKTEPE'de oto galerinin açık otoparkında bir araçta çıkan yangın, diğer araçlarada sıçradı.

Ali Kerem BENGİ – Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL(DHA)-SANCAKTEPE'de oto galerinin açık otoparkında bir araçta çıkan yangın, diğer araçlarada sıçradı. 16 aracın hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Yadigar Sokakta bulunan oto galerinin açık otoparkındaki bir araçta saat 17:00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araçta hasar oluştu.

Kazım Özkan "Araçlar yanmaya başlayınca bizde kendi araçlarımızı kurtarmaya başladık. Araçlar patlama sesleri duyuldu. Boylu boyunca park halinde araçlarımız vardı. Onları kurtardık. Ne olduğunu tam olarak bizde bilmiyoruz. Polisler güvenlik kamera görüntülerini izliyor. Şuan 15 tane araç hasar gördü" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

(geniş Haber) Sancaktepe'de Otopartaki Yangında 16 Araç Hasar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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