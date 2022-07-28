Geniş Haber // Tem'de Peş Peşe Hafriyat Kamyonu Kazaları

Ersan SAN - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)- TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde TIR şoförü, önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. TIR'ın içinde sıkışan şoför ağır yaralanırken, otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saat 11.30 sıralarında 59 RK 930 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 DER 255 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonucu TIR şoförü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu TIR'ın içinden çıkardı. Ağır yaralanan şoför sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kapanan yol, yaklaşık 2 saatin ardından tekrar trafiğe açılırken, bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi.

Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yine TEM Büyükçekmece mevkiinde hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrilmiş, toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, sağ kurtarılmıştı.

"ARABADA DAYANAMADIK ARTIK"

Kaza sonucu kapanan yolda sıcaktan bunalan sürücüler, araçlarından inerek yol kenarındaki ağaçlık ve gölge alanlarda sohbet ederek bekledi. Ağaç gölgesinde oturarak, yolun açılmasını bekleyen sürücü Erdem Doyurur, "Bir buçuk, 2 saat oldu. Hafriyat kamyonları çarpışmış. Bekliyoruz. Çok rahat bir buçuk saati geçti, iki saate yaklaştık. İki saati de geçecek gibi duruyor. Arabada dayanamadık artık. Sıcakta ne kadar dayanacağız? Yapacak bir şey yok. Beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı