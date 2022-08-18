(geniş Haber)beylikdüzü'nde Boya Üretim Tesisinde Yangın

(geniş Haber)beylikdüzü'nde Boya Üretim Tesisinde Yangın

BEYLİKDÜZÜ Mermerciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Mermerciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tesis hasar gördü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan boya üretim tesisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, tesis hasar gördü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

(geniş Haber)beylikdüzü'nde Boya Üretim Tesisinde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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