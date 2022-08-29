(geniş Haber)büyükçekmece'de İş Yerinde Önce Yangın Sonra Patlama

(geniş Haber)büyükçekmece'de İş Yerinde Önce Yangın Sonra Patlama

BÜYÜKÇEKMECE'de sanayi sitesinde kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de sanayi sitesinde kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangının hemen ardından meydana gelen patlamada alevler iki araca sıçradı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykent Sanayi Sitesi'ndeki kimyasal ürünlerin üretildiği iş yerinde meydana geldi. 4 işçi içeride kaynak çalışması yaparken yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevlerden sonra işçiler, kendilerini dışarı attı. Ardından patlama meydana geldi. Yükselen alevler iş yerinin önünde park halindeki otomobil ve kamyonete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bazı itfaiye erleri müdahale sırasında yoğun dumandan etkilendi.

"DIŞARI ÇIKTIKLARI SIRADA PATLAMA OLUYOR"

Sanayi sitesinde esnaf olan Gürsel Akyüz, "Bildiğim kadarıyla içeride ustalar çalışırken bir parlama olmuş. Yangın tüpüyle müdahale etmek için dışarı çıktıkları sırada patlama oluyor. Yaralı yok, alevler araçlara sıçradı" diye konuştu. Patlama sırasında çevredekilerin kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

(geniş Haber)büyükçekmece'de İş Yerinde Önce Yangın Sonra Patlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Yelkenci Artun Şenol İçin Tebrik Mesajı
Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Yelkenci Artun Şenol İçin Tebrik Mesajı
Alanya’da Otomobil İle Elektrikli Scooterin Çarpışmasında 1 Turist Öldü
Alanya’da Otomobil İle Elektrikli Scooterin Çarpışmasında 1 Turist Öldü
Balıkesir'de Traktör Devrildi, Amca-yeğen Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Balıkesir'de Traktör Devrildi, Amca-yeğen Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Polisle Çatışan Tüfekli Saldırgan Hastanede Öldü
Polisle Çatışan Tüfekli Saldırgan Hastanede Öldü
Elektrik Akımına Kapılarak Ölen Leyleğin Yavrularına Tedavi
Elektrik Akımına Kapılarak Ölen Leyleğin Yavrularına Tedavi
Ankara'da Yanan Kamyonun Kasasındaki Eşyalar Kül Oldu
Ankara'da Yanan Kamyonun Kasasındaki Eşyalar Kül Oldu
Eşini, Kızını Ve Kuzenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Eşini, Kızını Ve Kuzenini Öldüren Şüpheli Tutuklandı