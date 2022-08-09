(geniş Haber)fatih'te Tarihi Camide Yangın

FATİH'te bulunan iki katlı, tarihi Camcılar Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bulunan iki katlı, tarihi Camcılar Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle camide hasar oluştu. Yanan cami cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Şekerci Sokak'ta iki katlı tarihi Camcılar Camii'nde çıktı. Restorasyon çalışmalarının yapıldığı caminin alt katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da caminin etrafındaki demir sacları açmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sacları keserek iki taraftan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucu caminin içinde hasar oluştu.

"CAMİ İÇERİİSNDE ATEŞ YAKIYORLAR"

Mahalle sakini Hüseyin Aydemir, "Cami yaklaşık on senedir inşaat şeklinde. Ne kadar madde bağımlısı varsa buraya geliyorlar. Ne bakan var, Ne de soran var. Her gün burada biz uğraşıyoruz. Burası yatakhane olmuş. Cami içerisinde ateş yakıp istediklerini yapıyorlar" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı