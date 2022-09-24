(geniş Haber)sarıyer’de Balıkçı Barınağında Yangın: 2 Yaralı

(geniş Haber)sarıyer’de Balıkçı Barınağında Yangın: 2 Yaralı

SARIYER'de balıkçı barınağında midyecilerin depo olarak kullandığı ahşap barakada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 barakaya daha sıçradı.

Ertan KILIÇ –Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'de balıkçı barınağında midyecilerin depo olarak kullandığı ahşap barakada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 barakaya daha sıçradı. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.15 sıralarında, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan balıkçı barınağında çıktı. İddiaya göre midyeciler tarafından depo olarak kullanılan barakada, tüp parlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki barakaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barakaların yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, 3 baraka kullanılamaz hale geldi.

YANGINDA BARINAKTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

Tüp parlaması sonucu barınakta bulunan ve iş yerinin sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.(DHA)

(FOTOĞRAF)

(geniş Haber)sarıyer’de Balıkçı Barınağında Yangın: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
2 Grubun Silahlı Çatışmasında Torununun Kınasına Gitmek İsteyen Kadın Öldü, 4 Yaralı
2 Grubun Silahlı Çatışmasında Torununun Kınasına Gitmek İsteyen Kadın Öldü, 4 Yaralı
Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 2 Yaralı
Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Ölü, 2 Yaralı
Bakırköy'de Eski Komşusunu Satırla Öldürdü
Bakırköy'de Eski Komşusunu Satırla Öldürdü
17 Yaşındaki Mert, Babasından Kaçırdığı Araçla Kaza Yaptı: 3 Yaralı
17 Yaşındaki Mert, Babasından Kaçırdığı Araçla Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Pendik'te Motosikletli Kurye Öldü Ortalık Karıştı
Pendik'te Motosikletli Kurye Öldü Ortalık Karıştı
Kaskı Sayesinde Hayatta Kalan Motosiklet Sürücüsüne 'yeni Kask' Hediye Edildi
Kaskı Sayesinde Hayatta Kalan Motosiklet Sürücüsüne 'yeni Kask' Hediye Edildi
Muğla'da 1 Hektar Ormanın Küle Döndüğü Yangın Sigara İzmaritinden Çıkmış; 1 Gözaltı
Muğla'da 1 Hektar Ormanın Küle Döndüğü Yangın Sigara İzmaritinden Çıkmış; 1 Gözaltı