(geniş Haber)sarıyer'de Silahlı Çatışma: 1'i Ağır 5 Yaralı

(geniş Haber)sarıyer'de Silahlı Çatışma: 1'i Ağır 5 Yaralı

SARIYER" de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Yılmaz OKUR/İSTABUL, (DHA)-SARIYER" de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, çatışma anı saniye saniye kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kafede bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmada 4'ü Azerbaycan, 1'i de İran uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı çatışma anı kafenin güvenlik kamerasına, yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (DHA)

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(geniş Haber)sarıyer'de Silahlı Çatışma: 1'i Ağır 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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